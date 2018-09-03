В Томске появится «Гиперкуб ТГУ»

3 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Сибирский центр дизайна

Завтра, 4 сентября, на площади у главного корпуса Томского госуниверситета появится «Гиперкуб ТГУ». Арт-объект разработали в Сибирский центр дизайна в честь 140-летия вуза.

Как сообщают в центре, принцип алгоритмического проектирования, использованный при создании куба, символизирует развитие цифровой эпохи и ассоциируется с пикселем — базовой единицей квантового мира. Гиперкуб создан из прочного дерева, олицетворяющего фундаментальность образования, которое даёт ТГУ вот уже 140 лет. Конструктивные пересечения символизируют междисциплинарность образования и поддерживают конструкцию.

Одна из боковых сторон куба представляет собой объёмный логотип ТГУ, а вход спроектирован в виде логотипа Сибирского центра дизайна. Квадратное окно-пиксель на верхней стороне передает современность образовательных программ ТГУ и их адаптированность к современным запросам рынка.

Расположенные внутри куба скамейки и полки формируют пространство, в котором все желающие могут почитать книги или создать мини-экспозиции.

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