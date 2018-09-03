В Томске скоро завершат озеленение бульвара на Кирова

Томский Обзор / Фото: 3 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Накануне подрядчик высадил последнюю партию саженцев сирени на всем протяжении бульвара по пр. Кирова. Всего бригады высадили 6945 кустов сирени, сообщает пресс-служба мэрии Томска



Сегодня в этой части Кировского района уже завершена посадка 120 саженцев ели и 101 липы. Подрядчику предстоит посадить еще 34 молодых тополя. По распоряжению мэра Томска Ивана Кляйна, при озеленении общественных пространств подрядчики используют взрослые саженцы деревьев и кустов.



Наряду с работами по озеленению подрядчик продолжает укладывать декоративную плитку в пешеходной зоне, монтирует систему освещения, в ближайшее время будет устанавливать садовые диваны, скамейки, урны, вазоны.

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