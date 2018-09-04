В Стрежевом открылся современный скейтпарк

Томский Обзор / Фото: 4 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

В день города Стрежевого состоялось торжественное открытие скейтпарка, построенного в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Проект нового общественного пространства стал победителем рейтингового голосования, получив одобрение большинства проголосовавших стрежевчан. Оборудование скейтпарка изготовлено федеральной компанией «Рампс». На общественной территории устроена площадка с асфальтобетонным покрытием с элементами для скейтбординга. Предусмотрены автостоянка, спортивная площадка с покрытием из резиновой плитки со спортивным оборудованием для воркаута, а также место для отдыха и тротуары. На строительство скейтпарка общей площадью 2,513 тыс. кв. метров направлено 7,97 млн рублей.

Поздравляя стрежевчан, вице-губернатор Игорь Шатурный подчеркнул, что Стрежевой вот уже несколько лет сохраняет за собой имидж спортивного центра. За последние шесть лет здесь открылись два крупных спортивных объекта — крытый каток «Витязь» и лыжная база МБОУ ДОД «ДЮСШ».

«Современный скейтпарк построен благодаря вашему выбору в рейтинговом голосовании и федеральному приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». С открытием еще одной спортивной площадки юные стрежевчане смогут безопасно тренироваться в экстремальных видах спорта на скейтбордах, роликах, самокатах, велосипедах, а также на тренажерах», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный на церемонии открытия.

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