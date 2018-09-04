Томская областная больница получила наиболее оснащенный в России анестезиологический комплекс для детских операций

Томский Обзор / Фото: 4 сентября 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

Два благотворительных фонда помогли модернизировать отделение детской гематологии Томской областной клинической больницы (ОКБ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

Так, фонд «Подари жизнь» подарил ОКБ анестезиологический комплекс стоимостью 7 млн рублей для отделения детской гематологии, где проходят лечение дети с онкологическими заболеваниями, а фонд имени Алены Петровой обеспечил ремонт операционной, где теперь и находится новый наркозный аппарат.

По словам врача-анестезиолога отделения гематологии Владимира Корнилова, которого цитирует пресс-служба, оборудование имеет самую оснащенную комплектацию в России и позволяет более качественно и безопасно проводить медицинские манипуляции и оперативные вмешательства любой сложности.

Он пояснил, что аппарат имеет расширенные режимы искусственной вентиляции легких, встроенные мониторы глубины подавления сознания во время медикаментозного сна и нейромышечной активности, что позволяет точно дозировать анестетики конкретному пациенту, безопасно проводить анестезию, обеспечивает легкую индукцию и пробуждение после наркоза.

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