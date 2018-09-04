Подрядчик выполнил большую часть благоустройства нижней террасы Лагерного сада Томска

4 сентября 2018 / Томский Обзор

На сегодняшний день подрядчик выполнил 98% запланированных работ по благоустройству нижней террасы Лагерного сада Томска. Средства на эти цели выделены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сумма контракта составляет почти 18 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время подрядчик установил 22 ряда монолитных железобетонных плит, завершает монтаж террасной доски, где также смогут разместиться гости и участники томских праздников. На площади почти в 550 «квадратов» обустроили газон, защищенный георешеткой. Кроме того, склон террасы был укреплен. В это же время, уже финишировали работы по частичному асфальтированию территории.

Отметим, Лагерный сад стал абсолютным лидером рейтингового голосования горожан в марте 2018 года. За преображения этого общественного пространства свои голоса отдали почти 20 тыс. томичей.

Планируется, что в следующем году благоустройство прибрежной зоны будет продолжено - здесь обновят сцену и обустроят пешеходную зону декоративной плиткой.

Тэги/темы: