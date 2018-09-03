У жителя Томской области нашли более килограмма марихуаны

Томский Обзор / Фото: 4 сентября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В Асиновском районе полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в незаконном хранении крупной партии наркотических веществ, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 27-летний подозреваемый купил и хранил около 1,25 кг марихуаны. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Теперь молодому человеку грозит до десяти лет тюрьмы.

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