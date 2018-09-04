Около тысячи зрителей собрались на фестиваль уличного кино

4 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Плотникова

В минувшую субботу, 1 сентября, в Томске на Ново-Собороной площади в рамках фестиваля уличного кино состоялся кинопоказ под открытым небом лучшего короткометражного кино года.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в программу были включены восемь фильмов разных жанров, которые прошли отбор среди тысяч работ молодых режиссеров России. Фестиваль охватил широкую зрительскую аудиторию, в этом году на его площадке можно было увидеть и черную комедию, и ужасы, и мелодраму, и экшн.

Вечер начался с просмотра видеоролика о том, как кинофестиваль проходил в других городах.

Перед просмотром фильмов, зрителей разогрела концертная программа от Дома культуры «Томский перекрёсток».

Отсмотрев конкурсную программу, зрители проголосовали за понравившиеся картины светом фонариков. Общее количество голосов сфотографировано и отправлено в Москву в программную дирекцию фестиваля, которая и определит фильм-победитель.

Помимо основной конкурсной программы, зрители увидели и проекты томского кинематографа, в том числе короткометражный фильм «Купон на измену» продюсерской команды CAST Production с известным российским актером Денисом Шведовым в главной роли, снятый ровно год назад в Томске.

Всемирный фестиваль уличного кино — некоммерческий проект, стартовавший в 2014 году на Дальнем Востоке России. За четыре года проект собрал свыше миллиона зрителей и стал самым массовым киносмотром на планете. В 2018 году фестиваль отмечает пятилетний юбилей.

Фото: Анастасия Плотникова

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