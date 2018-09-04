Томичей приглашают присоединиться к «Генеральной уборке страны»

4 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В субботу, 15 сентября, Томск присоединится к экологической акции «Генеральная уборка страны». В ней примут участие «Молодежка ОНФ», местные жители, школьники, студенты, представители общественных экологических организаций, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участники акции планируют убрать порядка шести свалок бытового и строительного мусора в лесу села Тимирязевского. В начале лета здесь уже была вывезена часть мусора.



В акции могут принять участие все желающие. Подать заявку можно по телефону: 70-57-99. Или электронным адресам: 70region@onf.ru, press70@onf.ru.

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