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Жители Томской области могут оценить ремонт дорог

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Жители 16 районов Томской области могут оценить работу дорожников по телефону региональной «горячей линии» 8 (3822) 902-656 или направив сообщения с фото- или видеоматериалами на адрес электронной почты hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru.

Как сообщает обладминистрация со ссылкой на заместителя губернатора по промышленной политике Игоря Шатурного, проверку дорожного ремонта прошли пять муниципалитетов — Шегарский, Кожевниковский, Асиновский районы, а также города Стрежевой и Кедровый. Отремонтированные объекты прошли через многоуровневую систему контроля качества. Еще в 11 муниципальных образованиях эта работа завершится, после того как объекты пройдут экспертный и общественный контроль.

В срок до 1 сентября обязательства по дорожному ремонту выполнили ЗАТО Северск, Томск и девять районов: Томский, Верхнекетский, Зырянский, Каргасокский, Колпашевский, Молчановский, Парабельский, Первомайский, Тегульдетский.

На 93% выполнили годовой план приоритетного регионального проекта Александровский и Бакчарский районы, на 87% — Чаинский и на 82% — Кривошеинский район.

«По губернаторской программе в 2018 году отремонтировано более 91 километра дорог на территории 118 населенных пунктов», — отметил Игорь Шатурный.

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