Томская домостроительная компания купила почти 105 га земли рядом с южной окраиной Томска

4 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) приобрело земельный участок площадью 104,8 га на территории Зональненского сельского поселения вблизи южной окраины Томска, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь».

Как следует из выписки из ЕГРП, копия которой имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Сибирь», ранее участок принадлежал предпринимателю Любови Ларионовой, ТДСК стала новым владельцем на основании договора купли-продажи.

Сумма сделки в материалах Росреестра не раскрывается, в пресс-службе ТДСК информацию не прокомментировали.

В настоящее время участок предназначен для размещения сельхозугодий. В соответствие с генпланом поселения он относится к территории перспективного градостроительного развития.

Участок находится в непосредственной близости от микрорайона «Южные ворота», рассчитанного на 30 тыс. человек, строительство которого также ведет ТДСК.

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