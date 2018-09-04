В День томича по городу будут ездить «Музыкальные трамваи»

4 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Томские барды и участники конкурса дворовой песни имени Марата Ахметшина исполнят песни в рамках акции «Музыкальный трамвай» в День томича. Участие в акции примут все трамвайные маршруты города, сообщает пресс-служба мэрии.

С 12.00 до 18.00 8 сентября томские музыканты исполнят для горожан, как популярные произведения из репертуаров российских бардов, рок-артистов и эстрадных звезд, так и собственные песни.

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