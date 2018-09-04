На следующей неделе в Томской области пройдет «Праздник хлеба»
В следующую субботу, 15 сентября, в Кожевниковском районе пройдет традиционный «Праздник хлеба», сообщает пресс-служба администрации Томской области.
Гости праздника станут участниками реконструкции старинного обряда «завивание бороды», символизирующего окончание жатвы. Хлебопеки из муниципальных образований Томской области примут участие в конкурсах пекарского искусства «Праздничный каравай», «Хлебные чудеса», «Рецепты и традиции», «Соломенное чудо», творческие коллективы и жители районов — в конкурсах «Лучшая песня о хлебе» и «Русская краса — девичья коса».
На праздничной сцене выступят музыканты из Новосибирска, Томска и районов области. На протяжении всего праздника будут работать различные интерактивные площадки для гостей:
- «Хлебобогатырь», где каждый сможет покатать рулоны сена, напилить дрова, добыть огонь, провеять зерно, намолоть муки, метнуть тюк соломы на дальность и многое другое;
- «Здоровые хлеба земли Кожевниковской» — дегустационные площадки с блюдами по старинным рецептам;
- «Жила бы деревня моя!» — реконструкция старинного уклада русской деревни, где можно побывать на поле и отдохнуть вместе с косарями возле шалаша у костра, пройтись по дворам и зайти во двор к хозяину избы;
- «Чудо-печь» — здесь можно будет попробовать пироги прямо из русской печи.
На «Празднике хлеба» будет работать «Школа маленьких пекарей», где дети в поварских колпаках, фартуках и нарукавниках смогут слепить из теста фигурки, обжечь их в печи, разрисовать и забрать себе в качестве сувениров. На специальных мастер-классах все желающие смогут построгать капусту, засолить ее по своему рецепту и угостить друзей, научиться плести из соломы обереги, венки и сувениры и др.
На празднике можно будет приобрести сувениры от мастеров декоративно-прикладного творчества Томской области, разнообразные хлебобулочные изделия, свежие овощи, натуральный мед, мясо и мясную продукцию, колбасы местных производителей, молочную продукцию, яйца, дикоросы и разносолы.
Программу смотрите по ссылке.