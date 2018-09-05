«Газпромнефть-Восток» возглавил Константин Карабаджак

5 сентября 2018 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Генеральным директором «Газпромнефть-Востока» решением Совета директоров «Газпром нефти» назначен Константин Карабаджак.

Константин Семенович Карабаджак родился в 1975 году, имеет значительный опыт работы в нефтегазовом секторе, занимал руководящие должности в российских и международных компаниях.

До прихода в «Газпромнефть-Восток» Константин Семенович работал вице-президентом по экономике и финансам, являлся членом правления «НГК «Славнефть» (совместное предприятие «Газпром нефти» и «НК «Роснефть»). Ранее он занимал должность финансового директора компании «Салым Петролеум Девелопмент» (совместное предприятие компаний «Газпром нефти» и Royal Dutch Shell), а до этого – заместителя генерального директора компании «СеверЭнергия» (совместное предприятие компаний «Газпром нефти» и «НОВАТЭК»). Также Константин Карабаджак работал руководителем проектов и консультантом ведущей международной компании по управленческому консалтингу McKinsey & Company.

Константин Карабаджак окончил Полтавский кооперативный институт по специальности «Экономика предприятия», в 2016 – 2017 годах прошел профессиональную переподготовку в РГУ нефти и газа им. Губкина по специальности «Нефтегазовое производство». Кандидат экономических наук, имеет степень MBA одной из ведущих бизнес-школ мира – Kellogg School of Management, Northwestern University (США).

Женат, воспитывает двух дочерей. Увлекается футболом, теннисом, горными лыжами.

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