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В День томича в центре Томска ограничат движение

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В День томича, День маленького томича, а также для подготовки к ним на части улиц, прилегающих к площади Ново-Соборной будет ограничено движение автомобилей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 7 сентября, с 7.00 для подготовки к мероприятию движение будет ограничено в пер. Спортивном на участке от пр. Ленина до ул. Советской, ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивного.

В суббооту, 8 сентября, с 7.00 до 13.00 ограничат движение автомобилей по ул.Бакунина на участке от ул.Обруб до ул.Бакунина, 7.

Во время шествия «Парада университетов», с 12.00 до 13.30, движение автомобилей будет прекращено на участках следующих улиц:

На пл. Новособорной в связи с проведением праздничных мероприятий с 7.00 до 22.00 движение транспорта ограничат на следующих участках:

С 20.00 до 22.45 8 сентября на нижней террасе Лагерного сада пройдет концертная программа «С праздником, томичи!». В связи с этим с 7 до 23 часов будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге, обеспечивающей подъезд непосредственно к месту проведения массового мероприятия, на участке от поворота с ул. Нахимова к зданию СК «Победа» (ул. Нахимова, 1), от здания СК «Победа» (ул. Нахимова, 1) до места проведения массового мероприятия, и на участке ул. 19 Гвардейской дивизии от здания № 27 до места проведения массового мероприятия – въезды на нижнюю террасу Лагерного сада.

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