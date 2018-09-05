В День томича в центре Томска ограничат движение

5 сентября 2018 / Томский Обзор

В День томича, День маленького томича, а также для подготовки к ним на части улиц, прилегающих к площади Ново-Соборной будет ограничено движение автомобилей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 7 сентября, с 7.00 для подготовки к мероприятию движение будет ограничено в пер. Спортивном на участке от пр. Ленина до ул. Советской, ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивного.

В суббооту, 8 сентября, с 7.00 до 13.00 ограничат движение автомобилей по ул.Бакунина на участке от ул.Обруб до ул.Бакунина, 7.

Во время шествия «Парада университетов», с 12.00 до 13.30, движение автомобилей будет прекращено на участках следующих улиц:

по ул. Набережная реки Томи на участке от пр. Ленина до пл. Ленина и по ул. Карла Маркса на участке от пер. Кооперативный до ул. Набережная реки Томи;

по пл. Ленина, на участке от ул. Розы Люксембург до пр. Ленина;

по пр. Ленина, на участке от пер. Кооперативного до пр. Фрунзе, с перекрытием участков: от пр. Ленина до пересечения улиц Набережная реки Ушайки и пер. Батенькова; по пер. Нахановича от пр. Ленина до ул. Гагарина; по ул. Алексея Беленца от пр. Ленина, 72-74 до ул. Гагарина; по ул. Трифонова на пересечении с пр. Ленина;

по пр. Фрунзе, на участке от пр. Ленина до ул. Гагарина.

На пл. Новособорной в связи с проведением праздничных мероприятий с 7.00 до 22.00 движение транспорта ограничат на следующих участках:

по пр. Ленина на участке от пересечения с пр. Фрунзе до пересечения с пр. Кирова в период;

по ул. Советской на участке от пересечения с пр. Фрунзе до пересечения с ул. Герцена (с сохранением движения электротранспорта) с поворотом направо и запретом парковки на обеих сторонах по ул. Герцена от пересечения с ул. Советской до пересечения с ул. Кузнецова;

по ул. Герцена от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Советской;

по ул. Карташова от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Советской в период;

по элементу улично-дорожной сети Новособорная площадь, 2б (пер. Спортивный) от пр. Ленина до ул. Советской в период с 7.00 до 23.55;

по элементу улично-дорожной сети Новособорная площадь, 2б (пер. Спортивный) от ул. Советская до пр. Фрунзе в период с 7.00 до 22.00;

по ул. Гагарина на участке от пересечения с пр. Фрунзе до элемента улично-дорожной сети Новособорная (площадь), 2б в период с 7.00 7 сентября до 23.55 9 сентября;

по ул. Московский тракт от здания по адресу: ул. Источная, 42 до пересечения с пр. Ленина в период с 7.00 до 22.00.

С 20.00 до 22.45 8 сентября на нижней террасе Лагерного сада пройдет концертная программа «С праздником, томичи!». В связи с этим с 7 до 23 часов будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге, обеспечивающей подъезд непосредственно к месту проведения массового мероприятия, на участке от поворота с ул. Нахимова к зданию СК «Победа» (ул. Нахимова, 1), от здания СК «Победа» (ул. Нахимова, 1) до места проведения массового мероприятия, и на участке ул. 19 Гвардейской дивизии от здания № 27 до места проведения массового мероприятия – въезды на нижнюю террасу Лагерного сада.

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