Пожарные эвакуировали 5 человек из горящего дома в Томске

5 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Вчера вечером, 4 сентября, в Томске загорелся двухэтажный деревянный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в доме по пер.Баранчуковскому поступило в 23.14. К приезду пожарных из квартиры на первом этаже шел дым. Прибывшие сотрудники МЧС по лестничным маршам эвакуировали 5 человек.

Пожар удалось ликвидировать к 23.31. В результате в трехкомнтаной квартире в одной из комнат обгорели стена, вещи, потолочное перекрытие. Площадь пожара составила 4 кв.метра.

Причина возгорания устанавливается.

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