«Ростелеком» в Томске обеспечит видеонаблюдение на выборах мэра 9 сентября

5 сентября 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» завершил монтаж оборудования видеонаблюдения на 184 избирательных участках Томска. В единый день голосования 9 сентября 2018 года томичи будут выбирать главу города.

Столько же помещений для голосования в Томске – 184 – было оборудовано системой видеонаблюдения во время президентских выборов в марте 2018 года. Изображение с 92 избирательных участков, к которым прикреплено наибольшее количество избирателей, будет транслироваться в интернет в режиме реального времени. Видеонаблюдение на остальных участках организуется в офлайн-режиме.

Все участки оснащены комплектом оборудования нового поколения: коммутатором и IP-камерами с флеш-накопителями объемом памяти 64 Гб, независимых от внешних источников питания. Видеокамеры обладают широким углом обзора, что позволяет исключить «слепые» зоны в помещениях, где будет проходить голосование.

9 сентября «Ростелеком» откроет специальный портал нашвыбор2018.рф, который уже использовался на выборах президента Российской Федерации. Для доступа к видео регистрация не требуется, достаточно, находясь на территории Томской области, выбрать нужный участок и открыть окно трансляции.

«На данный момент оборудование на всех участках установлено и полностью готово к работе. Для мониторинга работоспособности системы в день выборов мы организуем круглосуточную техподдержку», – сообщил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

После голосования оборудование будет демонтировано и поступит на хранение в «Ростелеком». Записи с камер будут храниться центре обработки данных компании три месяца с момента публикации официальных результатов.

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