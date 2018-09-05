В День томича в центре города изменится схема движения пассажирского транспорта (СХЕМА)

5 сентября 2018 / Томский Обзор

В День томича, 8 сентября, после фейерверка жители города смогут добраться домой на общественном транспорте. Работа маршрутных автобусов №№ 4, 22, 30/33, 26, 32, 53, 36/37 от остановки «Лагерный сад» будет продлена до 23.55, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, в этот день с 12.00 до 13.30, на время Парада университетов будет прекращено движение троллейбусов №№ 2 и 6 по пр. Ленина на участке от пер. Кооперативный – пл.Ленина – пр. Ленина – пр. Фрунзе. По этому маршруту будет ограничено движение всего пассажирского транспорта.

Движение троллейбусов №№ 1, 3, 4 по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до пр. Кирова будет закрыто с 7.00 до 22.00. В это время пройдет праздничная программа «Город, в котором хочется жить».

В субботу, 8 сентября, движение маршрутных автобусов будет организовано по следующим схемам:

Номер маршрута Направление Путь следования 2, 3, 4, 12, 16, 23, 31 от пл. Ленина пр. Ленина – пр. Фрунзе – ул. Белинского – пр. Кирова - далее по маршруту к пл. Ленина

( в т.ч. маршрут № 442) пр. Кирова – ул. Белинского – пр. Фрунзе – пр. Ленина – далее по маршруту 19, 22, 26, 30, 32, 112, 118, 130 от пл. Ленина

(в т.ч. маршрут № 442 пр. Ленина – ул. А.Беленца – ул. Татарская – пер. Базарный – ул. Московский тракт– ул. Учебная (до пересечения с пр. Ленина) – далее по маршруту к пл. Ленина пр. Ленина – ул. Учебная – ул. Московский тракт – пер. Базарный - ул.Татарская – ул. А.Беленца - пр. Ленина - далее по маршруту

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