Томичам не рекомендуют гулять на нижней террасе Лагерного сада

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

В ночь на среду, 5 сентября, подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства повторно обработал нижнюю террасу Лагерного сада Томска и его склоны от клеща.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, применяемый препарат не опасен для людей, тем не менее, томичей просят воздержаться от прогулок на нижней террасе в ближайшие два дня. Ранее в зеленой зоне для повышения эффективности обработки была скошена и вывезена трава.

Всего сегодня от клещей было обработано порядка 70 га территории.

«У лугового клеща два пика активности - весна и осень. Поэтому заботясь о безопасности томичей, в соответствии с рекомендациями энтомологов и специалистов Роспотребнадзора, мы организовали повторную обработку Лагерного сада», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Напомним, весной противоклещевым препаратом было обработано 672 га томской территории.

Противоклещевые мероприятия были проведены в Лагерном саду, Академгородке, в скверах по ул. 5-й Армии, Мокрушина, Березовой роще на Каштаке, на стадионе «Кедр», в парковой зоне Мавлюкеевского озера, на территории Санаторно-лесной школы, на мемориале Южного кладбища, кладбищ в пос. Бактин, в районе вокзала Томск-II, дер. Воронино, мкр. Спичфабрики, на Потаповых лужках, в Сосновом бору, в пос. Степановка (в районе большого трамплина), у детских загородных лагерей, в Михайловской роще, в Березовой роще пос. Светлый, в окрестностях пос. Аникино, Геологов, Просторный, Апрель, сел Дзержинское, Тимирязевское и др.

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