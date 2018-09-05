Горячая вода вернулась в 94% многоквартирных домов Томска

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

В настоящее время горячая вода подана по 2624 адресам. Ход ремонта тепломагистралей ежедневно контролируют сотрудники департамента городского хозяйства и районных администраций, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

В работе ресурсоснабжающей организации сегодня находятся сети 123 многоквартирников. По 59 домам срок подачи горячей воды превышен. Ожидается, что основная часть домов, запитанная от тепломагистралей № 4 в Кировском районе, получит горячую воду 6–7 сентября.

В дома на улицах Татарской слободы горячую воду дадут после того, как подрядчик завершит работу по реконструкции магистралей.

Напомним, в 2018 году администрация Томска направила в департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области материалы по 71 многоквартирному дому, где не были выдержаны сроки отключения горячей воды, из них на 44 участках тепломагистралей по вине АО «Томск РТС», на 27 участках — по вине ТСЖ и управляющих компаний. Меры административной ответственности будут определены после проверки.

Кроме того, специалисты департамента городского хозяйства регулярно передают в прокуратуру информацию о компаниях, виновных в несвоевременной подаче горячей воды в дома томичей. После рассмотрения каждого случая, органы могут назначить административное наказание.

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