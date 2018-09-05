Туристическая фирма из Северска обманула граждан на 3 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Северская прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело об обмане граждан туристической фирмой, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в период с 2015 по 2017 годы продавала жителям Томска, Северска и Новосибирска фиктивные туристические путевки и авиабилеты на популярные российские и зарубежные направления, присваивая при этом полученные деньги.

Фирма также использовала паспортные данные клиентов и дистанционно оформляла в банках и микрофинансовых организациях кредиты от их имени.

На уловку мошенников попались 38 человек, два банка, микрофинансовая организация и туристическое агентство, а также фирма пассажирских перевозок. По подсчетам прокуратуры, махинации обвиняемой принесли материальный ущерб свыше 3 млн рублей.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Северский городской суд Томской области. Прокуратура считает собранные доказательства достаточно весомыми для судебного обвинения. Однако свою вину обвиняемая так и не признала.

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