«МегаФон» приглашает в свой интернет-лекторий на фестивале Street Vision

5 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

«МегаФон» откроет специальную площадку-лекторий на молодежном фестивале уличного искусства, музыки и новой городской культуры Street Vision, который пройдет у Дворца зрелищ и спорта 7-9 сентября. Все абоненты оператора получат скидку 10% на входной билет, предъявив название оператора на экране телефона.

В течение трех дней томичей в интерактивной зоне «МегаФона» ждут лекции, мастер-классы и семинары топовых блогеров. Так, директор агентства #Инстамид Марат Ахметшин расскажет об основах инстаграм-популярности, видеограф Александр Ярославцев – об обработке видео для соцсетей, а travel-блогер Анна Маслова – о работе с фотографиями, популярные томские beauty-, lifestyle- и travel-блогеры поделятся секретами своего успеха.

Гости площадки смогут сфотографироваться в космическом быстролете 4G+ и на высоких скоростях выложить фото и видео в социальные сети. Автор самого популярного бэкстейджа с хэштегом #томсквключайся!, набравший максимальное количество «лайков» в Instagram до 15 сентября, получит скоростной 4G- смартфон.

Также на площадке оператора будет организована lounge-зона с удобными креслами-грушами, где все желающие смогут перевести дух от накопившихся эмоций и заодно подзарядить свой гаджет.

Кроме того, на фестивале будет работать мобильный офис – сотрудники проконсультируют вас о любых услугах компании и помогут подобрать подходящий именно вам тариф из флагманской линейки «Включайся!».

Street Vision – ежегодный арт-проект, проходит в Томске с 2012-го года. Он совмещает в себе такие направления, как граффити, стрит-арт, фотография, современная живопись, дизайн, видеография, музыка и другие.

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