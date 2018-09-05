В одном из районов Томской области ввели карантин из-за елового усача

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2018 // Фото: Сommons.wikimedia.org

В лесах Александровского района ввели карантин из-за выявления на 400 га очага распространения малого черного елового усача (Monochamus sutor Linnaeus).

«В целях недопущения распространения карантинного объекта - малого черного елового усача по территории Томской области и в другие регионы Российской Федерации, установлены границы очага на площади 400 га. С целью сведения к минимуму вероятности распространения вредного организма вокруг очага установлена буферная зона шириной 2 км, площадью 3220 га», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Россельхознадзора.

Черные усачи рода «Monochamus» являются опасными вредителями хвойной древесины, включенными в список карантинных объектов. Этот вид насекомых встречается повсеместно, часто в населенных пунктах, куда завозится с пиломатериалом.

Малый черный еловый усач – населяет почти всю Европу, в России занимает всю Европейскую часть от границ хвойной растительности до островных сосновых лесов в степной полосе, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, включая Камчатку и Сахалин; Беларусь, Украина. На востоке встречается в северном Казахстане, Монголии, сев. Корее, Японии, на севере Китая. Считается одним из опаснейших технических вредителей древесины во всех областях распространения.

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