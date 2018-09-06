В Лагерном саду Томска высадили более 500 спирей

Томский Обзор / Фото: 6 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томске на нижней террасе Лагерного сада вблизи нового амфитеатра высадили почти 550 саженцев спиреи. Это стало финальной точкой в благоустройстве этого общественного пространства на средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба мэрии, саженцы кустарника были высажены на 549 кв. м территории. Розовые спиреи украшают пространство вблизи ступеней.

На благоустройстве нижней террасы Лагерного сада работает компания «Голден Строй». Сумма контракта составляет почти 18 млн рублей.

Строительные бригады установили здесь 22 ряда монолитных железобетонных плит, завершает монтаж террасной доски, где также смогут разместиться гости и участники томских праздников. На площади почти в 550 «квадратов» обустроили газон, защищенный георешеткой. Кроме того, склон террасы был укреплен.

Отметим, Лагерный сад стал абсолютным лидером рейтингового голосования горожан в марте 2018 года. За преображения этого общественного пространства свои голоса отдали почти 20 тыс. томичей.

Мэр Томска Иван Кляйн ранее отмечал, что в следующем году благоустройство Лагерного сада будет продолжено. В частности планируется обновить сцену на нижней террасе.

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