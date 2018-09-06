Арестованы золотые слитки, валюта и автомобиль осужденного за коррупцию экс-главы Сибирского химкомбината

6 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы арестовали имущество бывшего генерального директора коммерческой организации, которого осудили за коммерческий подкуп и приговорили к штрафу в размере 10-кратной суммы отката, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Информированный источник уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что речь идет о бывшем генеральном директоре АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) Владимире Короткевиче, которого приговорили к семи годам колонии и штрафу по делу о коммерческом подкупе.

«Поступил исполнительный документ о взыскании с осужденного уголовного штрафа в размере 120 млн рублей. В связи с этим приставы наложили арест на транспортное на автомобиль „Mitsubishi Pajero“, $127 тыс., 407 тыс. евро, а также золотые слитки», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФССП.

В дальнейшем имущество передадут на реализацию, а вырученные денежные средства перечислят в счет погашения долга.

Как сообщалось, В.Короткевич, его заместители Юрий Кунгуров и Леонид Романенко, а также исполнительный директор материально-технического обеспечения компании ТВЭЛ Тимур Букейханов обвинялись по п."а» ч.4 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В квартире экс-гендиректора СХК при обысках были обнаружены и изъяты деньги на общую сумму более 80 млн рублей и золотые слитки весом 3 кг. Всего у фигурантов дела арестовано имущество на сумму 300 млн рублей.

Органы следствия и УФСБ по Томской области при участии сотрудников блока безопасности госкорпорации «Росатом» вскрыли четыре эпизода преступной деятельности.

С.Короткевич был арестован в июне 2012 года, осужден в 2014 году на семь лет лишения свободы, в 2015 году по амнистии ему сократили срок заключения на 1 год 4 месяца и 19 дней, а в 2016 году, благодаря изменениям в законодательстве, срок снизили до 2 июня 2017 года.

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