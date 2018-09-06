Разработанные в Томске лампы с большим сроком службы запустили в производство

Томский Обзор / Фото: 6 сентября 2018 // Фото: Inotomsk.ru

Коллектив ученых Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с ООО «Руслед» разработал энергосберегающую светодиодную лампу с газовым охлаждением и сферическим светораспределением, адаптированную к традиционной технологии производства ламп накаливания, сообщает региональный инновационный портал.

«В лампе используются кристаллы маленького размера, 650 на 400 микрометров. На каждой светодиодной линейке располагается 28 кристаллов. Изначально они светят синим, а для того чтобы получить привычный белый или желтый свет, используется люминофорная композиция, которая покрывает всю линейку», — рассказал разработчик, магистрант ТУСУР Кирилл Афонин.

По форме лампа нового поколения повторяет лампу накаливания. При ее производстве используется отработанная технология изготовления колбы, цоколя и внутренних элементов обычной лампочки, но нити накаливания заменяются на светодиодные нити. Готовое изделие внешне похоже на лампу накаливания, но по характеристикам это светодиодная лампа.

«Светодиодная лампа в десять раз энергоэффективнее обычной, — говорит Кирилл Афонин. — Кроме того, одно из главных ее достоинств — срок службы. Благодаря тому, что нити охлаждаются гелием, который более активен, чем, например, аргон, температура на кристаллах не повышается, и лампа служит дольше».

Сейчас завод компании «Руслед» заявляет срок службы приборов в 25 тысяч часов (у обычной лампы накаливания он составляет около одной тысячи часов). В производство запущены лампы с разным номиналом мощности.

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