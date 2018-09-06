Крупнейший производитель молока и мяса в городе Стрежевом лишился части сена из-за пожара

6 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Пожар произошел в городе Стрежевом на севере Томской области, обгорел склад для хранения сена и часть стогов внутри, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Сгорело 150 тонн сена и деревянная обрешетка крыши склада. Площадь пожара составила 450 кв. метров, причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило в 23:02 в среду, локализовать горение удалось за 11 минут, на ликвидацию потребовалось три часа. В тушении огня принимали участие 12 человек.

Склад принадлежит индивидуальному предпринимателю Алексею Бойченко, который содержит крупнейшее в городе хозяйство по производству и переработке мясной и молочной продукции.

А.Бойченко сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что сгорел двухмесячный запас сена, сумма ущерба составила около 1,4 млн руб.

«Пожар серьезно на работу хозяйства не повлияет, но, конечно, неприятно. У нас есть устойчивый канал поставки сена, поэтому как-нибудь справимся», — сказал он.

Собеседник агентства высказал предположение, что пожар мог возникнуть в результате поджога.

«В прошлом году восьмилетние хулиганы уже устраивали у нас пожар. Я предполагаю, что в этот раз могло произойти что-то подобное, так как в здании отсутствовало электроснабжение, никакие технические работы в нем не велись», — добавил А.Бойченко.

Хозяйство А.Бойченко — единственное в северной столице области, специализирующееся на производстве и переработке мясной и молочной продукции на 1,1 тыс. голов. Предприятие основано на базе обанкротившегося совхоза «Стрежевской». Хозяйство выпускает более 60 наименований продукции, которые ежедневно поставляются в магазины и учреждения социальной сферы Стрежевого, торговые точки Александровского района и Нижневартовска.

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