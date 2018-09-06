В Томске построят микрорайон по проекту голландских архитекторов (ФОТО)

6 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алиса Замыслова

В Томске планируют построить жилищный комплекс по проекту голландских архитекторов. Сейчас на его месте ведутся работы, рассказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре, главный архитектор Томской области Евгений Паршуто в интервью «Томскому Обзору».

С представителями архитектурного бюро LEVS из Голландии ТДСК встретилась на первой проектной сессии «Живой лаборатории» в Томске в 2017-м году. Уже тогда томские девелоперы заинтересовались подходом иностранцев к устройству комфортной жилой среды, а делегация из Нидерландов старой и новой архитектурой Томска. В результате компании договорились о сотрудничестве.

Одним из их первых совместных проектов стал жилищный комплекс, который планируют построить на территории закрывшегося в 2016 году молочного завода Danone (ранее — «Том-Мас» — прим. ред.) по пр.Комсомольскому, 48. Земля уже приобретена застройщиком, сейчас идёт снос и подготовка территории к строительству.

Группа LEVS уже подготовила план жилищного комплекса, разработанный для томских девелоперов. По мнению главного архитектора Томской области Евгения Паршуто, получилось хорошо — у делегации из Нидерландов оказалась очень сильная предпроектная стадия подготовки: по плану сразу понятно, почему в дома поставят именно такие окна, почему велосипедные дорожки будут строить именно здесь и так далее.

Однако помимо устройства зданий и прилегающей территории, перед проектировщиками поставлена ещё одна задача — стоимость получившегося жилья не должна быть значительно выше сложившейся сегодня в Томске.

«Цена будет больше 46 т. рублей, но сейчас это средняя цена по рынку. В новом жилищном комплексе будет совершенно другой тип жилья с новыми потребительскими качествами», — рассказывает вице-губернатор.

В жилищном проекте будут участвовать не только архитекторы из Голландии, а также команда из Польши.

«Над проектом работают архитекторы трёх стран — России, Голландии и Польши. Все крыши для проекта эксплуатируемые: специальные „пироги“, грунт — несколько слоев. У нас их не умеют делать, поэтому мы пригласили польскую ландшафтную компанию», — объясняет Евгений Паршуто.

Перед тем, как архитекторы приступят к стройке жилищного комплекса от голландской компании, проект будет представлен на II съезде строителей и проектировщиков Томской области в сентябре.

В центральном офисе ТДСК прокомментировать ход работ по проекту обещают во второй декаде сентября.

Так сейчас выглядит будущая строительная площадка на пр. Комсомольский Фото: Алина Замыслова

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