Томичам покажут документальный фильм о клонировании мамонта

Томский Обзор / Фото: 6 сентября 2018 // Фото: Leader-id.ru

На следующей неделе в Томске в рамках фестиваля «70 лет Томскому отделению Русского географического общества» состоится показ документального фильма «Генезис 2.0», сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

«Генезис 2.0» вызвал широкий резонанс в мире документального кино. Картина получила множество наград, в том числе и на крупнейшем кинофестивале независимого кино «Sundance» в Америке. Сюжет строится на том, что ученые задумали воскресить шерстистого мамонта из клеток, полученных из уникальной находки – кровоточащих останков древнего животного. Большая часть фильма разворачивается в Якутии, где в настоящее время находят 80% останков мамонтов, сохранившихся в вечной мерзлоте. Фильм задает противоречивый вопрос, может ли человек считать себя Творцом и заходить за рамки дозволенного природой.

После просмотра зрители смогут обсудить фильм с режиссером документального кино Андреем Ананиным. Андрей – однокурсник оператора и сорежиссёра «Генезиса 2.0» Максима Арбугаева (вместе учились во ВГИКе).

Показ пройдет 15 сентября в 17.00 в «Точке кипения» (пр.Ленина, 26). Вход свободный, по предварительной регистрации.

Подобные мероприятия проходят регулярно.

«Показываем разное, но по большей части документальные фильмы. Наверное, сегодня неигровое кино обретает новое дыхание», — отметил организатор показов Евгений Жуков, добавив, что в рамках показов томичи также могут увидеть картины от продюсерской компании CAST production.

Тэги/темы: