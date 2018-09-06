Томск вошел в число лучших городов для выпускников вузов — КБ Стрелка

Томский Обзор / Фото: 6 сентября 2018 // Фото: Graduating.strelka-kb.com

«Strelka KB» провела исследование «Куда деваться: лучшие города для первой работы» и составила рейтинг привлекательности городов для выпускников вузов в 2018 году. По его результатам Томск попал в число городов-лидеров.

Оценка состоит из двух больших критериев: качество жизни в городе, расходы и доходы молодых людей (возраст 18-34). Эти критерии делятся на ряд пунктов, от средней зарплаты и стоимости проезда до затрат на алкоголь и стрижку; от досуга и экологии до возможности получить туристическую визу.

Всего рассматривалось 98 населенных пунктов. Томск делит 11 место с 7 городами, которым также как и ему присвоили 13 баллов. Лучшим для выпускников признан Санкт-Петербург, его оценили на 16,5 баллов. Второе место занимает Москва (15,5). Завершает тройку лидеров Владивосток (15).

Согласно исследованию, больше всего вчерашние студенты тратят на жилье (41%), потом на еду (32%), на досуг (17%) и на транспорт (7%), на прочие нужды остается (3%).

Тэги/темы: