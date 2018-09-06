В Томске открыли памятник основателям ТГУ (ФОТО)

6 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Вчера, 5 сентября, в Университетской роще Томского госуниверситета открыли памятник «Профессорам В.М. Флоринскому и Д.И. Менделееву от благодарных сибиряков». Монумент включает в себя современные технологии дополненной реальности. Автор скульптуры — томский архитектор и скульптор Антон Гнедых.

Для установки памятника потребовалось около 13 млн рублей, которые собрали благодаря благотворительным взносам.

«По воле небес, сегодня всемирный день благотворителя. У нас кроме идеи ничего не было, но люди понимали, что это необходимо, и люди откликнулись: и студенты, и преподаватели, и представители бизнеса, и простые томичи. Я выражаю вам огромную признательность и благодарность», — высказался президент ТГУ Георгий Майер, который лично занимался проектом и инициировал работу по сбору средств.

Просканировав QR-коды на памятнике с помощью приложения TSUniverse, можно узнать имена всех жертвователей, а также увидеть университет таким, каким он был до революции, узнать больше о роли Флоринского и Менделеева в открытии вуза.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин предположил, что памятник положит начало новой традиции.

«Вы видите, что у монумента один свободный стул. Не думаю, что он будет пустовать. Скорее всего, студенты решат, что, присев на этот стул, они успешно сдадут экзамен. А абитуриенты – что преодолеют вступительные испытания. Но я хочу предупредить тех, кто планирует поступать в Томский государственный, – занимайте очередь к монументу уже сейчас. Ведь конкурс в ТГУ растёт с каждым годом»,— отметил губернатор, пожелав университету новых больших открытий и креативных студентов.

Фото: Алена Кардаш

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