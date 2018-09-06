В Томской области лесничего-взяточника оштрафовали на 6 млн рублей

6 сентября 2018 / Томский Обзор

Бывшего участкового лесничего, обвиняемого во взяточничестве, признали виновным, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

В ходе суда и следствия выяснилось, что в 2016-2017 годах подсудимый получил от предпринимателей пять взяток на сумму чуть менее трех млн рублей. В обмен на это он должен был ускорить процедуру заключения договоров купли-продажи, актов сдачи-приемки объемов выполненных работ по заготовке леса, а также обещал общее покровительство.

Приговором суда подсудимого оштрафовали на 6 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в муниципальных и государственных органах и учреждениях на срок 5 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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