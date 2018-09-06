Томичам покажут лучшие короткометражные фильмы мира

6 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

На следующей неделе в Томске стартуют показы фильмов конкурсной программы III международного фестиваля короткометражного кино Kinematic Shorts. Как сообщают организаторы, зрители увидят новинки короткометражного кино из Европы, Азии и США и проголосуют за понравившейся фильм программы на сайте фестиваля.

В программе Kinematic Shorts-2018 работы, затрагивающие темы идентичности, свободы, отношений и современного искусства. Драма «Поддельный кункум» индийского режиссера и активистки Ремы Сенгупты – история молодой женщины, которая пытается устроить свою жизнь в патриархальном индийском обществе, будучи разведенной. Эффектно снятый и убедительно разыгранный короткометражный фильм уже получил высокие оценки фестивального сообщества, в том числе отметился на смотрах Sundance (США) и Клермон-Ферран (Франция). Еще один сильный женский образ создает американский режиссер Пит Ли в фильме «Не геройствуй» – Лиззи, проживающая скучную жизнь, находит отдушину в опасном увлечении – ограблениях. Фильм основан на реальной истории.

А герой фильма «Современное искусство» (реж. Марко Шантич) ничуть не тяготится рутиной и будничными ритуалами. До тех пор, пока в его жизнь не врывается произведение современного искусства, которое переворачивает мир главного героя с ног на голову и открывает в нем другого человека. Жизнь главной героини фильма «Катастрофа» тоже переворачивается, но после встречи с невестой сына, которая совсем не соответствует идеалу. Ироничная деконструкция столкновения материнских ожиданий с реальностью добавляет социальной мелодраме психологический аспект. Фильм участвовал в более чем 50 фестивалях по всему миру.



Каждая из конкурсных работ интересна сама по себе, при этом они прекрасно работают вместе, формируя актуальный срез проблем, смыслов и вопросов, которые представляют интерес для молодых кинематографистов.

Еще один важный элемент фестиваля Kinematic Shorts-2018 – параллельная программа короткометражного кино, сформированная совместно с фестивальным агентством Festagent. Эта инициатива призвана поддержать молодых режиссеров и обратить внимание на интересное кино, которое создается в России. Подробнее о программе здесь.



Фильмы-участники официальной программы фестиваля получат дипломы, победитель по итогам голосования жюри – денежный приз. В составе жюри в этом году Тибо Траверс, продюсер фильма-победителя фестиваля Kinematic Shorts-2017, Дэн Смит – продюсер и режиссер, Константин Челидзе – режиссер, сценарист, Максим Селезнев – программный директор по событийному кино кинотеатра «Победа» (Новосибирск).

Показы стартуют 13 сентября в зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78).

Тэги/темы: