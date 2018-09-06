Интерактив и мясные снэки: «Межениновская птицефабрика» удивила гостей «Праздника топора»

6 сентября 2018 / На правах рекламы / Фото: Межениновская птицефабрика

Международный фестиваль «Праздник топора-2018» в парке «Околица» села Зоркальцево прошел с 21 по 26 августа. Праздник стал самым масштабным в своей истории как по географии представленных стран, так и по числу гостей — его участниками и гостями стали более 150 тысяч человек.

«Межениновская птицефабрика» принимает участие в «Празднике топора» ежегодно. Компания выпускает высококачественную продукцию из куриного мяса, удовлетворяющую требованиям потребителей, партнеров и других заинтересованных лиц. «Межениновская птицефабрика» — один из ведущих производителей мяса цыплят-бройлеров в Западной Сибири.

Каждый день в рамках фестиваля для гостей проводилась дегустация снэковых новинок торговой марки Mitty Snapp: мини-колбаски и сыровяленые чипсы «Джерки» из говядины и куриного мяса, а также всем знакомые колбаски «Егерьские», сосиски МАХ и колбаса с овальным срезом «Бутербродная».

Гости фестиваля по достоинству оценили вкус межениновских продуктов и тут же смогли приобрести понравившиеся деликатесы.

В целом ассортимент компании насчитывает более 250 наименований продукции: полуфабрикаты, охлажденная продукция, для гриля, колбасно-деликатесная и даже тесто.

«Межениновская птицефабрика» для гостей фестиваля также развернула интерактивную фотозону. Здесь у каждого желающего была возможность сделать классные сэлфи, а также бесплатно надеть очки виртуальной реальности.

Благодаря интерактиву, гости получили мощный выброс адреналина, виртуально катаясь на лыжах, или летя вниз с американских горок.

Кроме этого, только в интерактиве «Межениновской птицефабрики» можно было получить на электронный адрес свое изображение в стиле bullet time (буллет тайм). Bullet time — техника комбинированной съемки, использующаяся для создания на экране иллюзии остановки времени.

Техника создает эффект движения съемочной камеры и зрителя вокруг застывшего объекта. В реальности съемка производится во время быстрого движения объекта, например, в момент прыжка или падения.

Безусловно, у всех гостей «Праздника топора» осталось приятное впечатление от масштабов и уровня организации праздника.

Фото: Межениновская птицефабрика

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