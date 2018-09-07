Томский завод измерительной аппаратуры продан за 32,5 млн руб - в 9 раз дешевле начальной цены

7 сентября 2018 / Томский Обзор

Конкурсный управляющий ОАО «Томский завод измерительной аппаратуры» (ТЗИА) Юрий Калакутин реализовал имущество компании по цене 32,5 млн рублей — почти в девять раз ниже стартовой стоимости, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта ЕФРСБ.

На торги единым лотом было выставлено почти все имущество завода: нежилые здания (введены в 1937–1992 годах: очистные сооружения, компрессорная, заводоуправление, энергомеханическая служба, производственные корпуса, склады); артезианские скважины; линии электропередачи; оборудование (автоматические линии, станки, виброустановки, камеры, насосы, печи). Завод расположен на западной окраине Томска вблизи реки Томь, окружен, в основном, жилой застройкой.

Впервые торги были объявлены в январе по стартовой цене 284 млн рублей, однако заявок на участие в них подано не было. Затем торги были объявлены повторно по цене 255 млн рублей и далее шли на понижение. На финальном этапе участие в торгах приняли четыре претендента: ООО «Вира», ООО «Уралтрейдконсалтинг» и два физлица — Алексей Ильюшин (Томск) и Алевтина Алчинова (Башкирия). Победителем признано ООО «Вира».

Компания «Вира» зарегистрирована в августе 2018 года в деревне Черная Речка Томского района Томской области. Совладельцами компании являются на паритетных началах Ринат Аминов и Алексей Мошко. А.Мошко также возглавляет АО «Консалтингстройинвест», занимающееся строительством транспортной развязки на южной окраине Томска.

Банкротство ТЗИА тянется с 2014 года (судебные разбирательства начались раньше), однако, за это время имущество на торги не выставлялось ни разу, поскольку кредиторы и конкурсный управляющий не могли договориться о порядке и форме продажи. В 2013 году судебные приставы несколько раз выставляли на торги гальванический цех завода, однако, покупателей на него не нашлось.

ТЗИА был создан в 1942 году, в 1994 году преобразован в ОАО путем приватизации. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», госкорпорация «Ростех» владеет 38,7% акций ТЗИА, физическим лицам принадлежит 61,3% (крупнейшие из них — Василий Жаржевский (13,65%) и Евгений Гавриленко (10,46%)).

Тэги/темы: