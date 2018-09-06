В Северске неизвестный сбил девочку и скрылся с места ДТП
7 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера, 6 сентября, в Северске под колеса автомобиля попала 13-летняя школьница, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 16.55 на ул.Южный проезд, 11. Здесь неизвестный сбил ребенка-пешехода. По предварительным данным, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному перехода.
В результате ДТП девочка с травмами доставлена в больницу. Автомобиль с места происшествия скрылся.
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