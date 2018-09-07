Вечером улицы Томска украсит праздничная иллюминация

7 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня вечером, в 20.18 компания «Горсети» сегодня вечером, в 20.18, включит праздничную иллюминацию на улицах Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Три ночи, до 10 сентября, яркие огни будут гореть на Коммунальном мосту, Богашевском тракте, пр. Комсомольский, ул. Красноармейская на участке от пл. Южная до пр. Кирова, по ул. Нахимова, на набережной реки Ушайки, на пл. Ленина и пр. Ленина.

Самая распространенная тема иллюминации – герб Томска, определяющий цвет – зеленый. Все работы по установке и ремонту иллюминации в настоящий момент выполнены, пробные включения и испытания проведены. На рассвете, в 5.38, иллюминация будет выключена вместе с другим наружным освещением.

Отметим, праздничная иллюминация будет включена в День томича впервые за всю историю праздника.

С подробной программой празднования Дня томича и Дня маленького томича, информацией об изменении движения транспорта можно ознакомиться по ссылке.

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