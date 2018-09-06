Toyota перевернулась при столкновении с Subaru в Томске
7 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 7 сентября, в Томске столкнулись Toyota и Subaru, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.45 на пр.Ленина, 8.
«От удара автомобиль Toyota совершил опрокидывание», — говорится в сообщении.
Для осмотра в медицинское учреждение доставлен 34-летний водитель Subaru и 2-летний ребенок-пассажир автомобиля Toyota.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.
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