Toyota перевернулась при столкновении с Subaru в Томске

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 7 сентября, в Томске столкнулись Toyota и Subaru, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.45 на пр.Ленина, 8.

«От удара автомобиль Toyota совершил опрокидывание», — говорится в сообщении.

Для осмотра в медицинское учреждение доставлен 34-летний водитель Subaru и 2-летний ребенок-пассажир автомобиля Toyota.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

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