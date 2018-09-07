В «Изумрудном городе» появится «Арт Пространство»

7 сентября 2018 / На правах рекламы

В ТРЦ «Изумрудный город» (пр.Комсомольский, 13б) запускается проект «Арт Пространство» в рамках которого будут проходить мастер классы для детей, арт-вечера, выставки, презентации творческой прослойки Томска, лектории и тренинги.

Но! Это всё обычные слова, за которыми кроется необычный формат. Мы наполняем пространство, где вы сможете расслабиться, окунуться в творчество. Творчество, которое не говорит о себе громко.

Если ты хочешь познакомиться с небольшой частью качественного искусства города, о котором мало, где говорили, то тебе к нам! Подробное расписание можно смотреть на нашем сайте.

Если ты сам творческий человек и ищешь площадку, где сможешь рассказать о себе, то тебе тоже к нам!

Пиши на marketing@izumrudniy.tomsk.ru , присылай ссылки на свои работы. Мы будем стараться сделать атмосферу настоящую, живую, эмоциональную, глубокую, не скучную и завораживающую.

Приглашаем к участию в этом формате!

Давайте собираться, быть интересными и показывать своё вИдение мира людям. Пора!

Мы открываемся и теперь будем погружать вас в нашу сказку!

Всех ждём.

Открыты каждый день, с 10.00 до 22.00.

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