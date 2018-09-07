Сотрудники томского магазина вызвали вооруженную охрану когда первоклассница забыла рассчитаться за леденец

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Охрана магазина «Абрикос» в Томске задержала 7-летнюю девочку, заподозрив ее в попытке кражи, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«В пятницу утром в магазине „Абрикос“ на улице Яковлева девочка набрала сладостей, но забыла рассчитаться за один леденец. После этого сотрудник внутренней службы безопасности магазина, несмотря на желание ребенка расплатиться за конфету, вызвал группу быстрого реагирования», — сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшее подкрепление очень удивилось поводу вызова.

Вслед за сотрудниками ГБР в магазине появилась мать девочки, ей со слезами удалось уговорить отпустить ребенка.

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