В Томске директор стоматологи без лицензии заработала более 16 млн рублей
7 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Томские полицейские пресекли незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, 57-летняя директор одной из организаций с 2011 года «осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию стоматологических услуг, не имея соответствующей на то лицензии». В результате женщина заработала более 16 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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