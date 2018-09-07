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В Томске директор стоматологи без лицензии заработала более 16 млн рублей

Томские новости, Криминал, стоматология закрыли предпринимательство незаконное В Томске директор стоматологи без лицензии заработала более 16 млн рублей

Томские полицейские пресекли незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 57-летняя директор одной из организаций с 2011 года «осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию стоматологических услуг, не имея соответствующей на то лицензии». В результате женщина заработала более 16 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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