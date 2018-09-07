На Дне томича будет работать площадка экспресс-диагностики здоровья

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

СибГМУ организует площадку экспресс-диагностики здоровья на Дне томича. Врачи проекта «Томская область – лаборатория здоровья» организуют площадку по диагностике хронических неинфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба мэрии.

8 сентября все желающие смогут измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, узнать свой рост, вес и получить индивидуальные рекомендации от специалиста.

Комплекс превентивной экспресс-диагностики будет работать на площади Новособорной с 13.00 до 18.00.

С подробной программой празднования Дня томича и Дня маленького томича, информацией об изменении движения транспорта можно ознакомиться по ссылке.

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