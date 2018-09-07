Организатор будущей акции против повышения пенсионного возраста задержан в Томске

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Полицейские в Томске задержали Артема Фатеева — организатора несанкционированной акции против изменения пенсионного законодательства, которая должна состояться 9 сентября в центре города, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу местного штаба оппозиционера Алексея Навального Ксению Фадееву.

«Артем задержали сегодня у его подъезда, отвезли сначала в полицию, потом в суд. Ему инкриминируют ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия)», — сказала Ксения Фадеева.

По ее мнению, суд назначит активисту не штраф, а арест на 30 суток.

«В других регионах суды принимают решение именно об аресте организаторов митингов против пенсионной реформы», — пояснила Ксения Фадеева.

Она добавила, что, несмотря на арест Артема Фатеева, акция все равно состоится.

Сторонники А.Навального в Томске направляли в городскую администрацию уведомление о проведении митинга и шествия на проспекте Ленина. Мэрия не согласовала проведение акции.

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