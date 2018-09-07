Завтра в Томске изменится схема работы пассажирского транспорта

7 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Завтра, 8 сентября, в связи с празднованием Дня томича изменится схема работы пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, его работа будет продлена. После фейерверка томичи смогут добраться домой на общественном транспорте. Работа маршрутных автобусов №№ 4, 22, 30/33, 26, 32, 53, 36/37 от остановки «Лагерный сад» будет продлена до 23.55.

Кроме того, 8 сентября с 12.00 до 13.30, на время Парада университетов, будет прекращено движение троллейбусов №№ 2 и 6 по пр. Ленина на участке от пер. Кооперативный – пл. Ленина – пр. Ленина – пр. Фрунзе. По этому маршруту будет ограничено движение всего пассажирского транспорта.

Движение троллейбусов №№ 1, 3, 4 по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до пр. Кирова будет закрыто с 7 до 22 часов. В это время будет организована праздничная программа «Город, в котором хочется жить».

Схема движения автобусных маршрутных автобусов доступна по ссылке.

Кроме того, сегодня, с 7 часов, на части томских улиц, прилегающих к площади Новособорной, ограничено движение автомобилей для подготовки к мероприятию: в пер. Спортивном на участке от пр. Ленина до ул. Советской, ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивного. С полным перечнем улиц, движение на которых будет ограничено на время празднования, можно ознакомиться на сайте.

Администрация города обращает внимание томичей на то, что в связи с проведением концертной программы «С праздником, томичи!» с 7 до 23 часов будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге, обеспечивающей подъезд непосредственно к месту проведения массового мероприятия, на участке от поворота с ул. Нахимова к зданию СК «Победа» (ул. Нахимова, 1), от здания СК «Победа» (ул. Нахимова, 1) до места проведения массового мероприятия, и на участке ул. 19 Гвардейской дивизии от здания № 27 до места проведения массового мероприятия – въезды на нижнюю террасу Лагерного сада.

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