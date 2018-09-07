В Томском художественном музее открылась выставка гравюр к юбилею ТГУ

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2018 // Фото: Tsu.ru

В Томском областном художественном музее торжественно открылась выставка «От берегов Темзы до вершин Алтая», на которой представлены более 140 гравюр и иллюстраций из запасников университетских музеев и Научной библиотеки ТГУ. Графические работы XVIII–XX веков были подарены университету меценатами, сообщает пресс-служба вуза.

Экспозиция разместилась в трех залах: «Западноевропейская графика», «Россия в графике» и «Сибирь в живописи и графике».

«Здесь находится всего 5% тех богатств, которые имеются в фондах ТГУ. Часть этих произведений представляет коллекцию графа Строганова, которая была пожертвована университету — более 22 тысяч томов различных изданий», — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

После открытия выставки Эдуард Галажинский наградил за внесение существенного вклада в развитие фонда библиотеки ТГУ приехавших на юбилей университета меценатов — не томичей. Медали «За вклад в развитие ТГУ» получили директор института общей и органической химии РАН Владимир Иванов, а также медиакомпания Thomson Reuters и ее представитель Ксения Покидышева.

«На выставке экспонированы гравюры и английских художников, и французских, и испанских, и русских... Но мы впервые объединились с разными подразделениями университета для создания этой выставки: в ее разработке участвовали студенты ИИК, сотрудники Научной библиотеки, музеев и экскурсионно-просветительского центра», — сказала директор ЭПЦ музеев ТГУ Людмила Панкратова.

Гравюру с офортной доски, созданной Рембрандтом, литографии русского графика XIX века Степана Галактионова, рисунки первого томского профессионального художника Павла Кошарова — всё это и многое другое можно увидеть в Томском областном художественном музее до 7 октября.

Тэги/темы: