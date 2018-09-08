Три человека, в том числе и ребенок, пострадали при пожаре в Томском районе

8 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

При пожаре пос.Малиновка трое человек получили ожоги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 3.03. К приезду пожарных горели два пристроенных друг к другу частных жилых дома и надворные постройки. Люди успели эвакуироваться до приезда сотрудников МЧС.

Пожар удалось ликвидировать к 6.28. В результате обгорели стены внутри и снаружи у двух домов, сгорели крыши, огнем повреждены баня, гараж, стайка. Площадь пожара составила 230 кв.метров.

Также от огня пострадал мужчина, получивший ожог 35% поверхности тела, женщина (2%) и 10-летний мальчик (ожоги на 4% тела).

Взрослые были госпитализированы в ОКБ, мальчика отправили в БСМП 2. Причина пожара устанавливается.

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