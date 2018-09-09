Явка на выборы мэра Томска за полдня составила почти 12%

9 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Максим Кузьмин

По данным на 15.00 на проходящих сегодня, 9 сентября, выборах мэра Томска проголосовали 44 754 человека, сообщается на сайте облизбиркома.

Большая активность избирателей наблюдается в Кировском районе. Здесь проголосовали 13% жителей. Чуть меньше, 12,32%, проголосовавших в Советском районе. В Ленинском и Октябрьском районе явка составила 11,55% и 10,93% соответственно.

Напомним, в октябре 2013 года на досрочных выборах мэра Томска победил депутат Законодательной думы региона, генеральный директор ОАО «Томское пиво» Иван Кляйн. Предыдущий градоначальник Николай Николайчук досрочно покинул свой пост из-за разногласий с областной властью.

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