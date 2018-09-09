В Томске задержали участников несанкционированной акции против пенсионной реформы

9 сентября 2018 / Томский Обзор

Организаторы несанкционированных акций против повышения пенсионного возраста, которые проходят в воскресенье в Томске и нескольких городах Сибири, сообщают о задержаниях, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

В ходе несанкционированного митинга в Томске одна из организаторов мероприятия сообщила о задержании 10 его участников; позднее задержали и ее саму.

До начала шествия начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД по Томской области Олег Водянкин через громкоговоритель предупреждал участников о незаконности проведения акции. Несмотря на это, участники акции не расходились.

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