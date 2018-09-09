К 18.00 на выборах мэра проголосовали 16,4% томичей

9 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Максим Кузьмин

Согласно данным облизбиркома на 18.00 явка избирателей на выборы мэра Томска составила 16,4%. Свой голос кандидатам отдали более 62 тыс. человек.

Наибольшая явка зафиксирована в Кировском районе - 18,36%. Чуть менее активны избиратели Советского района, там проголосовали 17,25% избирателей. В Октябрьском и Ленинском районах проголосовали, соответственно, 15,36% и 15,30% жителей.

Напомним, по данным на 15.00 была зафиксирована явка около 12%.

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