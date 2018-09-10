Пожарные спасли 9 человек из горящего дома в Томске

10 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Минувшей ночью, 10 сентября, в Томске загорелся двухэтажный восьмиквартирный жилой дом на ул.Технической, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 00.32. На момент прибытия первого подразделения горели квартира на втором этаже и фронтон крыши дома.

«Люди со второго этажа просили о помощи. Пожарными по трехколенным и штурмовой лестницам были спасены девять человек, в том числе восьмимесячный ребенок», — говорится в сообщении.

В результате пожара на втором этаже выгорела квартира, частично обгорели фронтон и деревянная обрешетка крыши дома, закоптились стены в подъезде на втором этаже, обгорели входные двери. Площадь пожара составила 70 кв.метро. Возгорание удалось ликвидировать к 01:14. В ликвидации было задействовано 7 единиц техники и 25 человек. Причина пожара устанавливается.

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