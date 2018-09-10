На выборах мэра Томска победил Иван Кляйн

10 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Иван Григорьевич Кляйн стал победителем на прошедших накануне, 9 сентября, выборах мэра Томска, сообщил на прошедшей пресс-конференции глава облизбиркома Эльман Юсубов.

«За него проголосовали 52,79% избирателей (39 621 человек)», — отметил глава избиркома.

На втором месте Галина Немцева. За нее проголосовали 16,65% избирателей.

Напомним, в октябре 2013 года на досрочных выборах мэра Томска победил депутат Законодательной думы региона, генеральный директор ОАО «Томское пиво» Иван Кляйн. Предыдущий градоначальник Николай Николайчук досрочно покинул свой пост из-за разногласий с областной властью.

Также в этот день прошли выборы главы томского района. Им стал Александр Терещенко. За него проголосовали 44% избирателей (более 6200 человек).

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